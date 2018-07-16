На улице Солнечной в Краснодаре изменится организация дорожного движения

16 июля в 17:58

С 18 июля движение будет организовано по новой схеме.

На участке от Ростовского шоссе до улицы Шоссейной будет организовано две полосы для движения в сторону Ростовского шоссе и одна — в обратном направлении.

На участке Солнечной — от Шоссейной до Московской по двум полосам можно будет двигаться в сторону Московской и по одной — в обратном направлении.

Перед пересечением с Шоссейной с обоих направлений будут выделены полосы для левого поворота на Шоссейную и на улицу Тополиная аллея. На участке установят знаки и нанесут разметку, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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