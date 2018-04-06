На улице Тургенева в Краснодаре завершают работы по уплотнению грунта

Подготовку перед укладкой нижних слоев дорожного полотна выполнили на участке от улицы Северной до Артиллерийской.

В завершающей стадии аналогичные работы на следующем участке — от улицы Артиллерийской до Бабушкина.

«Работа дорожной техники затруднена из-за влаги в грунте, который пока не просох должным образом — земляному основанию для дальнейших работ необходима просушка. Техника продолжает работать», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он добавил, что после уплотнения грунта на всем участке улицы Тургенева — от Северной до Бабушкина — бригады перейдут к следующему этапу — устройству всех необходимых слоев основания проезжей части, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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