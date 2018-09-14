На улицы Краснодара на дежурство вышла водооткачивающая техника

В случае необходимости заявки выполнят 11 вакуумных машин подрядных организаций.

Штормовое предупреждение в Краснодаре продлили до 16 сентября включительно. По прогнозу синоптиков, в городе возможен сильный дождь, ливень с грозой и градом, шквалистым усилением ветра до 25 м/с.

«Вакуумные машины направлены для дежурства по городу. Организовано круглосуточное дежурство на насосной станции на улице Московской. Определены дежурные «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта», которые во взаимодействии с диспетчерами Единой дежурно-диспетчерской службы» будут круглосуточно контролировать ситуацию на местах, при необходимости — направлять технику для откачки подтоплений. По состоянию на 17:00 подтоплений не зафиксировано, проезд легковых автомобилей и общественного транспорта обеспечивается по всему городу», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следуеть обращаться в ЕДДС по телефону 214-33-36 и 112 (набор по городскому и мобильному телефонам), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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