На улицы Краснодара вышло десять единиц водооткачивающей техники

После дождя 8 сентября на некоторых улицах образовались подтопления проезжей части.

Начиная с 8:00, в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам «050» и «112» от жителей поступило 15 заявок на откачку воды. Сейчас работают десять единиц специализированной техники.

«В основном машины задействованы в Музыкальном микрорайоне и на улице Российской, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. — На углу улиц Гомельской и Московской насосная станция работает в штатном режиме, там нет необходимости в дополнительной технике. Подтопления зафиксированы на углу улиц Автомобильной и Московской, там работают машины. Были сигналы о подтоплениях проезжей части на Уральской, Дзержинского. Часть заявок уже отработана. Улицы города во всех районах находятся в проезжаемом состоянии. Общественный транспорт ходит без перебоев. Ситуацию мониторим в постоянном режиме, она также на личном контроле главы Краснодара Евгения Первышова».

По прогнозу синоптиков, ливневые дожди с перерывами будут идти в Краснодаре все выходные.

Как отметил Архипов, при необходимости начнет работать дополнительная техника. Ливневая канализация в настоящий момент справляется с нагрузкой, сообщает пресс-служба мэрии города.

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