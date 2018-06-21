На въезде к мемориальному комплексу в Горячем Ключе установили шлагбаум

В урочище Поднависла наводят порядок в преддверии Дня памяти и скорби.

Там трудятся десятки людей, в том числе волонтеры. Основная часть работы легла на плечи работников ЖКХ. Накануне они демонтировали многочисленные столы, установленные в лесу для отдыха туристов. Оставили только большую крытую беседку со столом и лавками.

Установили шлагбаум. Перед въездом на территорию комплекса оборудована стоянка: место для нее разровняли и отсыпали щебнем.

Памятники отреставрировали, на клумбах навели порядок, 10-километровую дорогу к Поднависле отгрейдировали. Щебенкой отсыпали также дорожки на территории мемориального комплекса.

Памятное мероприятие в Поднависле начнется 22 июня в 10:00. Традиционно сюда приедут сотни людей, чтобы почтить память погибших во время войны советских солдат, возложить цветы к подножию мемориалов. Планируется перезахоронение останков 19 солдат, лишь один из которых опознан, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае в районе горы Фонарь были обнаружены останки морпеха Николая Гарковченко 1913 года рождения. Рядом с его останками были найдены пуговицы с якорями и фляжка с фамилией, по которой и опознали погибшего.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник