На въезде в Геленджик установят новую стелу

На курорте объявили конкурс на создание нового эскиза стелы, которую расположат при въезде в город со стороны Джубги.

Свои предложения можно отправлять в управления архитектуры и градостроительства администрации Геленджика на почту uag_gel@mail.ru с пометкой «Стела» до 1 декабря.

Проекты могут быть оформлены как от руки, так и при помощи компьютерных программ. Лучшее предложение реализуют, сообщает пресс-служба мэрии Геленджика.

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