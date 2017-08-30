На въезде в Краснодар произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

Авария произошла около 20:00 30 августа в районе остановки «Лекраспром» на Ейском шоссе.

По данным очевидцев, маршрутка подрезала одну из машин, в результате столкнулись несколько автомобилей. Одна машина врезался в остановку и снесла металлическое ограждение. Есть пострадавшие. Свидетели аварии сообщают, что на место прибыло не менее пяти машин скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что обстоятельства ДТП уточняются.

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