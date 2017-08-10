На въезде в Краснодар со стороны Новороссийска ограничили движение грузовиков

10 августа в 19:44

Транспорту весом больше 3,5 т запретили проезд по мосту через канал Чибий из-за его аварийного состояния.

Мост расположен на 19-м километре трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский. Таким образом, проезд через Южный обход с трассы М-4 «Дон» в направлении Новороссийска с выездом на трассу А-146 Краснодар — Верхнебаканский для грузовых автомобилей с габаритом по высоте более 4,3 м становится невозможным. Водителям рекомендуют следовать в направлении Новороссийска по трассе М-4 «Дон». Для остальных грузовиков существует возможность разворота в направлении Новороссийска в районе ТРЦ «Мега», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Контролировать соблюдение ПДД в связи с установленным ограничением будут сотрудники ГИБДД.

В ведомстве приступили к проектным работам по капитальному ремонту моста, работы начнутся в 2018 году.

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