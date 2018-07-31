На въезде в Новороссийск образовалась пробка из-за рассыпавшегося зерна

Инцидент произошел днем 31 июля на Сухумском шоссе, в районе памятника «Героям-танкистам».

Видео выложили в социальные сети очевидцы.

По их словам, на дороге перевернулся зерновоз. Зерно высыпалось на проезжую часть, из-за чего автомобильное движение в этом районе было затруднено.

Около 17:00 дорогу расчистили, но автомобильные пробки растянулись на несколько километров в обе стороны. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 17:20 31 июля, затруднено движение по Сухумскому шоссе от улицы Судостальской до Пенайской.

Информацией о произошедшей в этом районе аварии в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по краю не располагают.

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