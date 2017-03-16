style=»width: 100%;»> На виноградниках Темрюкского района продолжаются работы

В Темрюкском районе продолжаются работы по формированию нового урожая на виноградниках агрофирм и крестьянско-фермерских хозяйств. С начала весны ведется закладка винограда.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на площади более 13 тысяч гектаров выполнена обрезка лозы, на 270 гектарах раскорчеваны старые насаждения и на 32 гектарах высажены новые. А на 14 тысячах гектаров вспаханы междурядья и заготовлено 4179 тысяч штук черенков, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Темрюкского района.

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