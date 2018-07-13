На владельца дома архитектора Косякина в Краснодаре подали в суд

С иском в суд обратилось Управление госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

Исковое заявление к владельцу объекта культурного наследия «Дом жилой архитектора А. П. Косякина» (1906 — 1910 годов) ООО «КорИнвест» направили в Арбитражный суд. Предварительное заседание назначено на 31 июля.

Известно, что в 2016 году компания пыталась избавиться от памятника архитектуры, продав его в числе других малозначащих объектов. Управления госохраны объектов культурного наследия подало иск. В итоге суд признал сделку недействительной.

Депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко попросила ГУ МВД России по Краснодарскому краю провести проверку на наличие в действиях руководства ООО «КорИнвест» уголовного преступления в отношении уникального памятника архитектуры, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» помощник депутата Светлана Дубовцева.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при проведении в прошлом году мониторинга состояния объектов культурного наследия Краснодара эксперты выявили, что памятник архитектуры на улице Кондратенко, 13 находится практически на грани исчезновения. Его не ремонтировали более 100 лет.

Александр Косякин — известный краснодарский архитектор. Он спроектировал здания Мариинского института благородных девиц и почтово-телеграфную и телефонную контору.

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