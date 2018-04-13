На водителя врезавшейся в АЗС фуры в Новороссийске составили протокол

Стали известны подробности аварии 13 апреля, в результате которой произошел пожар.

«В 12:50 на трассе Новороссийск — Керченский пролив 55-летний водитель не принял необходимые меры, чтобы не допустить самопроизвольного движения грузовика с прицепом. В результате фура покатилась и врезалась в АЗС», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

После столкновения произошел пожар. Никто не пострадал.

Водитель побежал за помощью. В его отношении составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ о нарушении правил остановки и стоянки.

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, после случившегося водитель грузовика был объявлен в розыск. Через несколько часов правоохранители установили круг общения и родственные связи разыскиваемого водителя и убедили их доставить мужчину в отдел полиции. В результате водитель пришел в полицию. Сейчас с ним проводятся необходимые мероприятия. Затем его направят на медицинское освидетельствование.

По факту ДТП проводится проверка. По результатам примут решение в соответствии с действующим законодательством. После составления административного материала водителя отпустили.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 13 апреля в Новороссийске в селе Владимировка произошел пожар на автозаправке. Возгорание произошло после того, как фура врезалась в цистерну с газом. Площадь пожара составила 200 кв. м. В его тушении участвовали 43 человека, 15 единиц техники. Пожару была присвоена категория повышенной сложности. Появилось видео ДТП, вызвавшего пожар. На нем видно, что водитель бежит за грузовиком.

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