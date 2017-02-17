На военные игры в Сочи приедут расписанные под хохлому и гжель танки

В Сочи для участия во Всемирных спортивных военных играх, которые пройдут с 22 по 28 февраля, приедут несколько стилизованных под национальные ремесла танков.

«Несколько танков и пушек будут стилизованы. Их распишут в стиле хохломы, гжели и жостово», — рассказал начальник Центрального спортивного клуба армии РФ, полковник Михаил Барышев.

Помимо расписных танков, организаторы игр планируют удивлять спортсменов и туристов гостеприимством.

«Русское гостеприимство в данном случае будет умножено на гостеприимство российской армии, хорошо известное во всем мире. Для спортсменов созданы уникальные условия проживания и обеспечения, подготовлена культурная программа», — цитирует Михаила Барышева «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи в 2017 году с 22 по 28 февраля. В соревнованиях примут участие ски-альпинисты из восьми стран. Вход на соревнования будет свободным.

Послом Всемирных военных игр в Сочи стал телеведущий Дмитрий Губерниев. Ранее послами Всемирных военных игр также стали двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду подполковник Дмитрий Саутин, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая, президент Федерации военно-тактических игр России, артист Михаил Галустян.

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