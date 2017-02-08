На вокзалах в Сочи и Адлере введут электронные очереди за билетами

РЖД планирует создать электронные очереди за билетами на поезда на 24 вокзалах, среди которых Адлер и Сочи.

Об этом в феврале заявил президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров в рамках рабочей встречи с билетными кассирами.

«Современный пассажир ценит время, а значит, сегодня билетный кассир должен не только уметь найти и предложить ему оптимальный вариант поездки, но и сделать это быстро и качественно, правильно оформив проездной документ и проявив внимание и заботу к клиенту», — отметил президент РЖД.

Кроме вокзалов в Сочи и Адлере, в этом году система электронных очередей будет реализована на девяти вокзалах Москвы, пяти вокзалах Санкт-Петербурга, двух вокзалах Нижнего Новгорода, а также на вокзалах Волгоград-1, Самара, Ростов-Главный, Екатеринбург, Казань-Пассажирский и Казань-Восстание, сообщает пресс-служба РЖД.

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