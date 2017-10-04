На вокзалах Сочи торговые павильоны оформят в едином стиле

Ларьки уберут с территории досмотровых павильонов.

Вопрос о размещении торговых павильонов на вокзалах обсудили на совещании, которое провел мэр Сочи Анатолий Пахомов. Жители и гости курорта ранее жаловались, что к транспортным узлам невозможно подъехать.

«Для безопасности граждан установили досмотровые павильоны на вокзалах. Это в какой-то мере неудобно для людей, такси подъехать не может. Но безопасность превыше всего. Но в этих павильонах стали заниматься торговлей. Это недопустимо», — сказал Пахомов.

Он поручил утвердить единую концепцию размещения и стиль торговых объектов, а также убрать их с территории досмотровых павильонов.

Начальник Северо-Кавказской региональной дирекции РЖД Тимур Мамишев пояснил, что предпринимателям уже вручили уведомления о расторжении договоров. Это касается и привокзальных площадей. Работу в этом направлении начнут с 1 ноября.

Всего на территории вокзалов Сочи находятся 111 торговых объектов. Некоторые ларьки размещены между колоннами, в пешеходных проходах, на тротуарах. Отмечается, что это создает неудобства и вредит облику курортной столицы. Планируется, что торговлю сделают более упорядоченной, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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