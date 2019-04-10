На вокзале Краснодар-1 житель Сочи украл у спящей женщины телефон

Кражу раскрыли сотрудники транспортной полиции.

В полицию с заявлением о краже мобильного телефона обратилась жительница Волгоградской области. Женщина сообщила полицейским, что в зале ожидания железнодорожного вокзала Краснодар-1 из кармана ее куртки неизвестный вытащил сотовый телефон, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В течение часа полицейские установили личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 52-летний житель Сочи. Задержанный пояснил, что увидел спящего пассажира и решил проверить содержимое карманов куртки, обнаружил и похитил мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело.