На вокзале в Краснодаре под колесами поезда погиб мужчина

Личность погибшего пока не установлена.

Информация о травмировании мужчины на железнодорожном вокзале Краснодар-1 поступила около 21:00 19 октября. По словам машиниста, мужчина переходил пути в неустановленном месте. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать травмирования не удалось, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчину госпитализировали в краевую клиническую больницу, где впоследствии он скончался. Личность погибшего не установлена, на вид ему 60-70 лет, славянской внешности.

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