На вооружение ЮВО поступило новое звено самолетов СУ-27СМ3

По сравнению с прошлыми поколениями истребителя, у этой модели увеличена дальность полета, мощнее двигатель и больше маневренность.

Возможности боевых машин уже оценили кубанские летчики. Они совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре. Именно там находится завод по производству таких самолетов. Звено истребителей преодолело 10 тыс. км.

«Несмотря на погодные условия, даже здесь, казалось бы, на родном аэродроме, все благополучно завершилось, все справились, группа на месте, авиационная техника в части», — отметил штурман эскадрильи Олег Карташев.

«К концу года мы ожидаем поступление еще одного звена модернизированной техники. Эти самолеты имеют более расширенные возможности ведения воздушных боев и нанесения удара по наземным целям», — сказал командир смешанного авиационного полка Олег Захаров.

Сейчас многие подразделения Южного военного округа обновляют парк боевых машин. В итоге через два года доля современных моделей сухопутной, морской и авиационной техники достигнет 70%, а по ряду образцов — и все 100%.

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