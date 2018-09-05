На вооружение Южного регионального центра МЧС России передадут самолет-амфибию Бе-200

Авиационный борт передадут 7 сентября в рамках «Гидроавиасалона-2018», который проходит в Геленджике.

Участие в церемонии примет заместитель главы МЧС России Николай Гречушкин, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В распоряжении авиацентра в Геленджике есть три самолета Бе-200. Их применяют для борьбы с природными пожарами, проведения поисково-спасательных работ, доставки спасателей к месту ЧС, перевозки грузов, патрулирования и мониторинга обстановки.

Самолет обладает возможностью взлета и посадки, как на сушу, так и на воду. Дальность полета Бе-200 — более 3 тыс. км, он развивает скорость до 700 км/ч. Сбрасывает за один заход на очаги пожаров 12 т воды. Способен за одну заправку топливом сбросить на охваченную пожаром территорию до 270 т воды.

«Летчики чрезвычайного ведомства оказывали помощь в тушении пожаров в Португалии, Греции, Черногории, в Израиле и Индонезии», — добавили в пресс-службе.

Базироваться новый Бе-200 будет в Южном авиационно-спасательном центре в Ростове-на-Дону.

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