На восьми перекрестках Краснодара появится «вафельная» разметка

До конца июня департамент транспорта и дорожного хозяйства города внесет изменения в организацию движения столицы Кубани.

«Для того, чтобы водители не смогли останавливаться на перекрестках и создавать тем самым препятствия другим автомобилям, двигающимся в поперечном направлении, в организацию дорожного движения города Краснодара будут внесены изменения — на нескольких перекрестках появится новая «вафельная» разметка», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

«Вафельную» разметку введут на пересечении улиц: Красной и Северной, Красной и Гаврилова, Красной и Одесской, Красной и Кузнечной, Северной и Садовой, Северной и Леваневского, Уральской и Симферопольской, Старокубанской и переулка Кирпичного. Также установят дорожные знаки «стоп-линия» и систему фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодар — первый город в крае, где появилась такая разметка. «Вафельницу» применяют там, где чаще всего возникают заторы. Наблюдения автоинспекторов показали, что краснодарские водители зачастую не соблюдают правила и заезжают на разметку.

Желтая разметка 6 мая появилась на перекрестке улиц Северной и Коммунаров.

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