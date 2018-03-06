На восстановительные работы после шторма в Сочи выделят 141,5 млн рублей

06 марта в 15:24

Распоряжение об этом подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Выделить из резервного фонда администрации Краснодарского края министерству природных ресурсов региона 141,5 млн рублей для предоставления субсидий на финансирование аварийно-восстановительных работ на объектах инженерной защиты территории Имеретинской низменности, находящихся в государственной собственности», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, деньги выделят на ремонт объектов, которые пострадали в результате шторма, который произошел 19 и 20 января в районе Сочи. Распоряжение вступило в силу 6 марта, сообщается в документе, опубликованном на сайте администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», шторм с высотой волны 4—6 м, обрушившийся на побережье Имеретинской низменности 19 января, не затронул жилые кварталы курорта и марину, где на стоянке размещены 144 судна, — они находятся под защитой портового мола. Под удар стихии попал пляж курорта «Имеретинский». Штормовой волной вынесло гальку и брусчатку на олимпийской набережной. Пострадали деревянные ограждения и насаждения. Набережную планируют полностью реконструировать к началу летнего сезона.

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