На восстановление музея в Курганинском районе выделили почти полмиллиона рублей

08 июня в 12:37

Проект жителей станицы Родниковской выиграл в первом конкурсе президентских грантов.

В первом конкурсе президентских грантов участвовало 8 тыс. 400 проектов со всей России, субсидии получили 1 тыс. 551 из них, 485 проектов — из малых городов и сельской местности. Общая сумма грантов на реализацию таких проектов составила 506 млн рублей.

Задача проекта казачьего общества «Сохраним прошлое ради будущего» — восстановить и оборудовать местный музей. В нем планируют проводить экскурсии и уроки мужества для школьников. Музей будут использовать в качестве площадки для проведения тематических мероприятий, посвященных ключевым историческим событиям.

Размер гранта, выигранного на восстановление музея, составил 493 тыс. рублей. При этом общая сумма проекта составляет 1 млн 400 тыс. рублей. Срок реализации проекта — до мая 2019 года, сообщает пресс-служба Фонда президентских грантов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани 17 общественных организаций получат гранты.

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