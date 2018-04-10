На восстановление самшита на Кавказе собрали 2,5 млн рублей

Пожертвования поступили во Всемирный фонд дикой природы в рамках акции «Час Земли».

Деньги на восстановление краснокнижного самшита выделили 11 компаний.

«Первый раз в истории работы Фонда в России мы собрали средства, необходимые для важного шага по сохранению исчезающего вида растений. Пока идут споры о том, что делать с огневкой, мы с вами уже действуем. Уверен, что благодаря этому проекту получится сохранить уникальный компонент флоры Кавказа — самшит колхидский, и не дать ему исчезнуть с лица Земли», — рассказал директор лесной программы WWF России Николай Шматков.

Собранные средства направят на создание плантации самшита. В ближайшее время планируется начать работы по постройке специально оборудованной теплицы, которая полностью защитит молодые саженцы самшита от повторного объедания гусеницей и обеспечит особые микроклиматические условия для роста растений, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы.

Вечнозеленый самшит колхидский, занесенный в Красную книгу РФ, пережил ледниковый период и сохранился до наших времен таким, каким он был 20 млн лет назад. Сейчас его можно увидеть только на Кавказе, но и здесь он находится под угрозой полного исчезновения из-за нашествия самшитовой огневки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экологическая акция «Час Земли» прошла 24 марта.

На Кубани открыли питомник по сохранению генного материала самшита.

Материал «Самшит в огне» читайте здесь.

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