На время новогодних праздников СКЖД пустит 24 дополнительных поезда

На Северо-Кавказской железной дороге они совершат 80 рейсов.

Дополнительные составы смогут перевезти более 55 тыс. пассажиров в наиболее популярные места зимнего отдыха, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

В предпраздничные и праздничные дни дополнительные поезда будут ходить в Адлер и Имеретинский курорт из Ростова-на-Дону, Владикавказа и Краснодара.

Из Новороссийска можно будет уехать в Санкт-Петербург и Москву. Также в Москву назначен дополнительный состав из Адлера.

Подробную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить здесь.

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