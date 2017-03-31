На время паводков на Кубани создали более 650 пунктов эвакуации

На Кубани в марте начался сезон паводков. За всеми крупными гидротехническими сооружениями в крае наблюдают круглосуточно, в том числе и из космоса.

Снимки со спутников позволяют контролировать не только уровень воды, но и состояние искусственных озер и Краснодарского моря. В боевую готовность переведены оперативные службы в тех районах, где возможны угрозы подтопления.

На Кубани создана группировка спасателей МЧС на случай подтоплений. В нее входят свыше 20 тыс. человек. Определены более 650 пунктов на случай эвакуации населения. В краевом ведомстве уверены, что крупные подтопления Краснодарскому краю не угрожают, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник