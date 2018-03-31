На Всекубанском субботнике в Городском саду Краснодара высадили 45 сосен

Глава города Евгений Первышов высадил несколько деревьев вместе с дочерью Полиной.

«В Краснодаре проходит двухмесячный санитарный марафон. Всекубанский субботник — первый из запланированных массовых субботников по наведению порядке в городе. Каждый горожанин может принять в этом участие, выбрать для себя один из видов работ и внести свой вклад в улучшение городских территорий, навести порядок в своем дворе. Работы много, и главная цель — чтобы Краснодар стал чище и благоустроеннее», — сказал Первышов.

В парке «Городской сад» высадили 45 сосен на центральной и второстепенных аллеях. В работах также приняли участие первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко, вице-губернаторы Алексей Копайгородский, Андрей Коробка и Анатолий Вороновский.

Кроме того, в парке наводили санитарный порядок, красили элементы благоустройства, убирали и облагораживали территорию.

Всекубанский субботник проходит в Краснодаре 31 марта в рамках двухмесячника по наведению санитарного порядка и благоустройству, который стартовал в начале месяца, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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