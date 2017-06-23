На всероссийских соревнованиях по гимнастике в Краснодаре выступят 12 кубанцев

В Краснодаре стартовали финальные соревнования по спортивной гимнастике в рамках VIII Всероссийской спартакиады учащихся.

Всего в турнире примут участие около 200 школьников из 37 регионов страны в возрасте от 11 до 16 лет. На пути к победам им приходится бороться не только с соперниками.

«Если у тебя большой вес, у тебя не получаются некоторые элементы. А если ты слишком худой, то тоже не будет получаться, потому что сил будет мало. Приходится иногда диеты держать, когда набираешь после лета вес. Надо после шести не есть, сладостей не очень много», — рассказала участница соревнований Александра Пильник.

«Здесь риск, страх, победы. Элементы учишь разные. Именно этим гимнастика и хороша. Естественно, она и самая опасная, на мой взгляд», — сказал участник соревнований Добрыня Евтухов.

На турнире разыграют 15 комплектов медалей. Гимнасты поборются за награды в личных и командных соревнованиях. Краснодарский край представляют 12 спортсменов.

«Сейчас подъем идет именно спортивной гимнастики в Краснодарском крае. Мы видим, что уже несколько районов начали активно развиваться благодаря строительству комплексов тренировочных залов. Мы видим приток молодых тренеров в профессию, и мы видим, как много родителей стремится прийти и узнать, что это за вид спорта, и отдать своих детей именно сюда», — отметил заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вадим Пермяков.

Имена призеров соревнований станут известны 26 июня. Регионы, чьи спортсмены покажут хорошие результаты, получат больше баллов в рейтинге спартакиады. Всего в турнире пройдут соревнования в 44-х видах спорта. Кубань станет местом проведения 14-ти финальных этапов.

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