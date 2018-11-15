На всероссийском конкурсе выступит эквилибрист из Щербиновского района

Даниил Кузнецов из станицы Старощербиновской собирается покорить жюри и зрителей всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».

Со своим наставником из циркового коллектива школьник уже ездил на кастинг и успешно прошел его. Теперь готовится выступить в популярном шоу.

«Научился стоять на руках и перешел на стулья. Сначала я привыкал к первому стулу, пытался что-то делать. Потом залезал на второй, просто стоял, привыкал к высоте, к шату. Потом на третий. И так постепенно», — сказал воспитанник щербиновского циркового коллектива «Скоморохи» Даниил Кузнецов.

На сцене московского циркового училища и вообще в столице мальчик был впервые. А вот конкурс для него уже не первый. На счету циркового коллектива из Старощербиновской немало наград.

«Зачастую даже у профессионалов присутствуют специальные штырьки, чтобы ножки не скользили и не падали. Как видите, у нас ножки абсолютно гладкие. Единственное, они просто идеально подобранные. Если заметите, каждый стульчик пронумерован. Если мы их поменяем местам, ножки не будут совпадать», — сказал педагог по акробатике и эквилибристике Галина Близнюк.

Десятки творческих детей со всей страны мечтают попасть в знаменитое шоу талантов. Даниил, представляющий Кубань, выступит в одном из ближайших эфиров.

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