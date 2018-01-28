На всероссийскую «забастовку избирателей» в миллионном Краснодаре пришли 100 человек

Протестный митинг 28 января на площади перед краснодарским «Баскет-холлом», несмотря на месячную подготовку, оказался малочисленным.

Алексей Навальный призывал людей выйти на всероссийскую «забастовку избирателей» в связи с отказом ЦИК зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты РФ из-за имеющейся судимости.

Акция в Краснодаре (также как и в Ейске, Армавире и Сочи) была согласована с властями города. Активисты рекламировали ее в соцсетях и на городских улицах, они заявляли, что соберется до 2 тыс. человек. Однако мероприятие привлекло лишь несколько десятков активистов, в основном пришли студенты.

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