На встрече с сербским министром глава МИД РФ отметил бурное развитие Сочи

Главы внешнеполитических ведомств 21 августа провели на курорте переговоры и рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества.
Сергей Лавров и Ивица Дачич обсудили обстановку на Балканах, включая диалог между Белградом и Приштиной по Косово. Ранее стороны договорились работать над реализацией совместных крупных инфраструктурных проектов. Кроме того, в Сербии в ноябре ждут с визитом президента России Владимира Путина.
Также во время переговоров глава МИД России рассказал сербскому министру о бурном развитии Сочи. Лавров выразил надежду, что у Дачича будет возможность посмотреть курорт, который привлекает все больше российских и иностранных туристов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», министры планировали обсудить на встрече международную проблематику.
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