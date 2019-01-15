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О том, как это повлияет на повышение эффективности всей сферы госконтрактов, шла речь на встрече главы Кубани с председателем совета директоров компании РТС-Тендер Иваном Тырышкиным.

«Важно, чтобы в торгах, в работах, которые финансируются из регионального бюджета, активно участвовал малый и средний бизнес, сельхозпроизводители. И электронная платформа даст им эту возможность и в целом сделает процедуру госзакупок максимально прозрачной», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Тырышкин сообщил, что сервис, который предлагает РТС-Тендер, признан одним из самых эффективных и уже внедряется в Московской области. Модуль позволяет перевести весь закупочный процесс в электронную форму, в том числе — стадию исполнения контрактов.

«Аналогов таких платформ нет. Мы планируем сделать этот проект в пилотном режиме. Для края это будет бесплатно и в максимально короткие сроки — за 28 дней. Главное преимущество этой системы — инструменты, которые предлагаются для контроля расходования государственных средств на всех этапах исполнения контракта», — сказал Тырышкин.

Кондратьев отметил важность того, что система может мониторить цены на рынке и контролировать закупки.

Он также подчеркнул, что пользование современными системами станет для предпринимателей края конкурентным преимуществом. Она также даст возможность осваивать новые рынки сбыта, выходить со своей продукцией в разные регионы страны, а значит делать экономику Кубани крепче, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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