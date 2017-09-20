На встречу с Путиным в Кремле пригласили более 50 бизнесменов

Она состоится 21 сентября. Среди приглашенных — главы ведущих частных компаний и компаний с государственным участием, банков, общественных организаций.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «с представителями деловых ассоциаций, организаций и конкретно с капитанами российского бизнеса Владимир Путин поддерживает регулярный контакт». По его мнению, что бизнесменам может быть интересна оценка президентом динамики, которая прослеживается в российской экономике.

Песков добавил, что на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с работой бизнеса, процессы, которые происходят в РФ, и международная обстановка, пишет «Интерфакс».

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