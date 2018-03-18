На выборах президента проголосовала 102-летняя жительница Краснодара

Прасковья Пугачева 18 марта проголосовала на дому.

В присутствии членов избирательной комиссии и наблюдателя Прасковья Пугачева заполнила заявление, получила бюллетень для тайного голосования, заполнила его и опустила в переносной ящик для голосования.

«Исполнить свой гражданский долг, проголосовать на выборах важно для всех россиян. Хорошо, что приходят домой, особенно к пожилым людям, которым нужна помощь, чтобы они смогли проголосовать. Я считаю, что наш голос тоже очень важен», — сказала она.

Прасковья Пугачева родилась в 1915 году в станице Челбасской Каневского района. Во время войны участвовала в оборонительных работах, рыла окопы и противотанковые рвы. В 1948 году вместе с мужем переехала в Краснодар и устроилась санитаркой в больницу.

Позвонить и оставить заявки для голосования на дому можно до 14:00. Таким правом имеют возможность воспользоваться жители с ограниченными возможностями, пожилые люди или те, кто не может попасть на избирательный участок по другой причине, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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