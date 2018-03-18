На выборах президента проголосовали руководители краснодарских вузов

Исполнил свой гражданский долг ректор Кубанского государственного университета Михаил Астапов. Он пришел на участок по месту прописки. Руководитель КубГУ не пропустил еще ни одни выборы и прививает такую активную гражданскую позицию студентам.

«Принято говорить, что от нас ничего не зависит, что все решается без нас. Я думаю, что выборы — это возможность каждого из нас заявить о своей позиции. Голос каждого будет учтен», — считает Михаил Астапов.

Проголосовал за будущего главу государства также президент КубГТУ. На избирательный участок он пришел вместе с внуком.

«Говорят, что молодежь инфантильна. Это не так. Ребята тоже переживают, думают о будущем. Очень важно, чтобы каждый из нас пришел и сделал правильный выбор за будущее России», — сказал президент КубГТУ Владимир Лобанов.

Рядом с участками для молодежи по всему краю организовали фотоконкурс «Голосовач». На фоне специальной рамки нужно сделать снимок и выложить фото в соцсеть. При этом не забыть указать свой город и поставить хештег #голосовач23.

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