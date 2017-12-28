На выборах президента РФ за рубежом смогут проголосовать более 1,8 млн россиян

Число избирателей за пределами РФ может оказаться больше за счет российских туристов и студентов.

«Количество лиц, состоящих на консульском учете в российских загранучреждениях — из этих цифр мы будем исходить при подготовке соответствующей нормативной документации — 1 млн 878 тыс. 654 человека. Для организации голосования российских избирателей за рубежом на выборах президента России планируется образовать более 360 избирательных участков», — сказал член ЦИК России Василий Лихачев.

На 1 января следующего года будут уточненные данные по числу проживающих за рубежом россиян, состоящих на консульском учете.

ЦИК 28 декабря принял рекомендации по организации голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории РФ. Согласно документу, голосование на зарубежных участках может быть организовано как непосредственно в день голосования, так и досрочно по решению ЦИК России. Однако досрочное голосование может начаться за рубежом не ранее чем за 15 дней до выборов, то есть не ранее 2 марта 2018 года, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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