На выборах в Краснодарском крае работают 5,5 тыс. наблюдателей

Волонтеры проконтролируют избирательный процесс, не вмешиваясь в голосование и не касаясь работы участковой комиссии.

Обо всех нарушениях, которые активисты заметят на месте дежурства, они незамедлительно должны сообщать в штаб Общественной палаты региона. После звонка сотрудники обработают и примут решение, куда передать полученную информацию: в правоохранительные органы или вышестоящую избирательную комиссию.

«Мы выбираем президента Российской Федерации. На участках должно быть все организовано так, чтобы избирательные права всех участников избирательного процесса были соблюдены. Наблюдатели прошли до этого хорошее обучение, они знают кодекс этики и должны независимо, безвозмездно, что тоже очень важно, вести наблюдение», — сказала председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Штаб общественной палаты будет работать весь день до окончательного подсчета голосов на территории Кубани.

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