На выборы президента планируют пригласить наблюдателей из 100 стран

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что речь идет о партнерах в Латинской Америке, Европе, Азии и Африке.

Центризбирком России направит приглашения для наблюдения на выборах президента РФ 18 марта избирательным органам из примерно 100 стран.

«Мы взаимодействуем и работаем со многими родственными нам структурами. На всех континентах есть наши партнеры, коллеги, с которыми очень активно переписываемся, взаимодействуем и будем приглашать, конечно», — сказала Элла Памфилова.

По ее словам, ЦИК сотрудничает с «рядом международных ассоциаций», которым ведомство имеет право направить приглашения.

Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека по итогам работы в России миссии по оценке потребности в наблюдении на выборах президента решило направить в РФ 80 долгосрочных наблюдателей и 420 краткосрочных, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Желание стать кандидатом на пост президента уже изъявили 23 человека. ЦИК также определила дату досрочного голосования на выборах президента России.

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