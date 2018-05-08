На выполнение нового «майского указа» Путина направят не менее 8 трлн рублей

Правительство должно будет представить предложения по источникам финансирования поставленных в указе задач.

«По предварительным подсчетам, подчеркиваю — сугубо предварительным, объем средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 трлн рублей. То есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн рублей», — сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что речь идет о минимальном уровне.

«Сейчас начинается новый бюджетный цикл. Часть этих расходов должна быть заложена в проекте федерального бюджета на следующие три года. В этом году особенно важно синхронизировать бюджетное планирование с подготовкой основных направлений деятельности правительства, а также с работой в рамках государственных программ», — цитирует Медведева «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент Владимир Путин 7 мая подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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