На выставке «Анапа — самое яркое солнце России» представят более 200 экспозиций

Выставка пройдет на курорте с 7 по 9 февраля.

Международную туристскую выставку «Анапа — самое яркое солнце России» проведут в 25-й раз. Новейшие достижения в лечении и реабилитации отдыхающих презентуют 60 предприятий Анапы. Свои объекты санаторно-курортного комплекса представят Темрюк, Геленджик, Новороссийск, Горячий Ключ, Апшеронск, Архипо-Осиповка и Крым.

Ожидается, что будут работать галерея вин, выставка-продажа сельхозпродукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, стилизованный кубанский курень. Посетители смогут познакомиться с широким спектром услуг производителей товаров для курортной индустрии, продуктов питания, медицинских и новых технологий. Всего организуют около 200 экспозиций.

Запланированы презентации, круглые столы, семинары, научно-медицинская конференция, в которой примут участие ученые из Италии. Для туроператоров подготовят ознакомительные информационные туры по объектам размещения, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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