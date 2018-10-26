На выставке «ФермаЭкспо» в Краснодаре обсудили электронную ветеринарную сертификацию

На нее уже перешли 20 тыс. кубанских предприятий.

Как отметили эксперты краевого Россельхознадзора, уже есть положительная динамика: производители и поставщики сельхозпродукции регистрируются на интернет-сервере и вносят данные о своей деятельности.

«Электронная ветеринарная сертификация осуществляет свою деятельность бесплатно. Эффект, достигнутый этой сертификацией, — это контроль прохождения грузов, подконтрольных ветеринарному надзору, и самое главное — это возможность прослеживать эти товары от производителей до переработчиков», — сказал заместитель руководителя Россельхознадзора по Краснодарскому краю Александр Малахов.

Гостей выставки консультировали специалисты Россельхознадзора и Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории.

«Лаборатория — многопрофильное учреждение. Мы оказываем услуги в области ветеринарии, карантина растений, семеноводства, агрохимии и плодородия почвы. На нашей базе работает орган инспекции, который может выдать протоколы заключения о соответствии той или иной продукции техническим регламентам и другим нормативным документам, а также работает учебный центр, в котором мы проводим обучение по направлениям деятельности лаборатории», — пояснила заведующая отделом ветсанэкспертизы «Краснодарской МВЛ» Татьяна Марченко.

В учебном центре лаборатории проводят курсы по работе в личном кабинете автоматизированной информационной системы «Меркурий». Слушатели на практике осваивают, как оформлять транзакции, перемещать товар, проводить инвентаризацию и работать с ветеринарными документами в системе электронной сертификации. Соблюдение таких требований, по словам специалистов, также поможет кубанским аграриям выйти на новые рынки.

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