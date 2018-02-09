На выставке в Анапе представили бренды курортов Краснодарского края

Презентация прошла в рамках 25-й Международной туристской выставки «Анапа — самое яркое солнце России».

Модератором мероприятия выступил министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди. Участники круглого стола отметили, что курорты края очень разнородны и разной целевой аудитории нужен свой продукт: виды отдыха, ценовая политика, набор услуг, пейзаж, интерьер. Однако представление отдельных территорий региона решено проводить в рамках единого бренда «Курорты Краснодарского края».

Пилотными территориями, разработавшими визуализацию фирменного стиля, стали Анапа, Горячий Ключ, Туапсинский и Темрюкский районы. Глава Анапы Юрий Поляков рассказал, что брендирование территории курорта будет проходить уже в рамках подготовки к курортному сезону 2018 года. В первую очередь это будут объекты санаторно-курортного комплекса, но планируется использовать элементы нового бренда в потребительской и транспортной сферах, в навигации по городу. В Туапсинском районе и Горячем Ключе эта работа была начата в 2016—2017 годах.

Представители бизнеса курортов поддержали идею брендирования. Участники круглого стола сошлись во мнении, что главное все же не форма, а содержание, и за любым брендом должно стоять качество.

К летнему сезону пляжные территории, экскурсионные бюро и бюро по размещению отдыхающих планируется оформить в едином стиле с использованием местного бренда и зонтичного бренда «Курорты Краснодарского края», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выставка «Анапа — самое яркое солнце России» — одно из ключевых событий в индустрии отдыха. Краснодарский край проводит ее уже в 25-й раз.

Выставка будет работать до 9 февраля. На площади более 1,5 тыс. кв. м спорткомплекса «Витязь» презентуют себя около 300 ведущих туроператоров, турагентов, отельеров и других представителей отрасли.

На туристической выставке в Анапе презентовали брендбук курорта.

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