На выставке в Москве расскажут об отдыхе в Геленджике

Международная туристическая выставка «Отдых-2018» пройдет с 11 по 13 сентября.

В выставке примут участие делегации из 40 стран мира. Туристический потенциал города-курорта представит некоммерческое партнерство «Содействие в развитии курорта Геленджик».

В течение трех дней на стенде Краснодарского края посетители выставки смогут получить всю необходимую информацию о Геленджике, узнать о предложениях отелей и эногастрономических турах, которые планируется проводить на курорте в период межсезонья, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе курорта.

В дни проведения выставки среди ее посетителей разыграют тур выходного дня в пансионат «Радуга».

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