На выставке «Видеть невидимое» в Краснодаре представили портрет Екатерины II

Тактильную копию известной картины Боровиковского передал краснодарскому краевому художественному музею имени Ф. А. Коваленко Сбербанк.

Подарок приурочили к открытию передвижной выставки в рамках проекта «Видеть невидимое». Краснодар стал 15-м городом, в котором представили уникальную экспозицию.

«Этот проект начался чуть больше двух лет назад. Сбербанк и музей имени Пушкина придумали его, когда появилась технология, которая позволяют оцифровывать произведения искусства и делать их доступными для ощущения людям с ограниченными возможностями», — пояснил управляющий краснодарским отделением Сбербанка Андрей Орешко.

Помимо портрета Екатерины Великой, на выставке представлены картины разных эпох, стилей и жаров из коллекции Пушкинского музея — от пейзажей до абстракций. Рельефные картины будут интересны не только людям с проблемами зрения. Любой посетитель сможет надеть темные очки и открыть новые грани восприятия искусства.

«Главное — сначала ощутить формат картины, это вертикаль или горизонталь. Потом выбирается центр, потому что по закону классической композиции в центре находится самое главное», — рассказала заведующая отделом эстетического воспитания музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина Ольга Морозова.

«Это очень интересный проект, у меня хорошие впечатления. Теперь можно ощутить руками то, что недоступно людям с плохим зрением», — отметила посетительница выставки Елизавета Баженова.

Работать экспозиция будет до 23 декабря. Вход на выставку свободный.

Фоторепортаж с открытия выставки смотрите здесь.

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