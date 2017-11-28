На выставке «ЮГАГРО» представил оборудование европейский производитель

Корпорация LEMKEN представлена в 55 странах. Выставка в Краснодаре, как отмечают сотрудники компании, имеет большой потенциал для развития бизнеса в России.

«Выставка очень профессиональная. Наглядно представлены стенды для нас. Россия — важнейший регион. Поэтому мы будем адаптировать технику для работы в этих условиях. Мы проводим испытания в условиях больших площадей, чтобы техника соответствовала требованиям работы в России», — рассказала руководитель отдела маркетинга компании LEMKEN Анжелика Весселкамп.

«Мы уже почти 20 лет находимся в России. Техника работает, и она оправдает ожидания. Она обеспечивает качество, она функциональна. Мы обеспечиваем хороший сервис и хорошее снабжение запасными частями», — отметил менеджер по экспорту компании LEMKEN Дженс Моска.

В экспозиции представлены широкозахватные плуги, эффективные дисковые бороны, культиваторы и прицепные опрыскиватели. Техника отличается высокой производительностью, а также проста в эксплуатации. Кроме того, позволяет экономно расходовать ресурсы.

«Хотел бы отметить осевую технику, которую мы здесь представили. Это сеялка Solitair 12. Теперь мы можем поставлять ее нашим клиентам в версии с удобрениями, одновременным высевом удобрений. Можно использовать трактор меньшей мощности, меньшей энергонасыщенности. Это 220 лошадиных сил, что значительно сокращает начальные инвестиции для посева», — добавил генеральный директор компании LEMKEN-РУС Александр Ладыгин.

Машины, которые компания представляет на выставке, могут работать на любых типах почв и поэтому актуальны для юга России. Фермеры смогут повысить урожайность и оптимизировать сельхозработы. Консультанты компании у стенда на выставке «ЮГАГРО» помогут подобрать технику и расскажут о ее преимуществах.

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