На выставке «ЮГАГРО» представили детали для белорусских тракторов

На стенде «МТЗ-Ставрополь» — сотни шарниров, муфт, тросов и других деталей.

За деталями для тракторов кубанские фермеры выстраиваются в очередь. Компания «МТЗ-Ставрополь» представила на выставке оригинальные запчасти. Поставляют детали напрямую с заводов России, Украины и Белоруссии.

«Интересно будет посотрудничать, так как у нас есть очень большая сервисная служба, которая делает ремонт в том числе и этих тракторов. Очень интересные цены», — считает посетитель выставки «ЮГАГРО» Дмитрий Кравченко.

Торговый дом специализируется исключительно на деталях для тракторов минского завода. В фирменном магазине в Краснодаре — больше 7,5 тыс. запчастей. Найдется все от крошечного винтика до мощного двигателя. Если этого изобилия окажется мало, нужный элемент можно заказать напрямую с завода. Кроме того, компания предлагает и ремонт железных помощников аграриев.

«Предлагаем нашим клиентам фирменный сервис от МТЗ по ремонтам любой сложности. Это может быть и узловой ремонт, отремонтировать и восстановить двигатель, коробку, задний мост, ремонт гидравлики, либо комплексный. Если вдруг будет какая-то поломка или какой-то вопрос, даже не связанный с тем ремонтом, который мы осуществили, то наши специалисты оперативно помогут», — сказал первый заместитель генерального директора торгового дома запчастей Дмитрий Шибитов.

Торговый дом поставляет детали не только в Краснодарский край, но и в Ставропольский, Ростовскую и Волгоградскую области. Он сотрудничает со многими фермерами и агрохолдингами. Но свою географию компания намерена расширить. К списку скоро добавится Астраханская область. Все это — для того, чтобы главные помощники фермеров оставались в строю.

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