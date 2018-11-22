На выставке «ЮГАГРО» представили уникальный проект изучения генома сои

Результаты исследования в будущем могут повысить эффективность селекционной работы.

«Все признаки сои спрятаны в геноме. Но очень многие из сортов не используются в селекции. И очень многие признаки, которые могли бы быть полезны в сельском хозяйстве, являются на данный момент скрытыми», — пояснил профессор Сколковского института науки и технологий Филипп Хайтович.

«Мы работаем с компанией СОКО, чтобы улучшить нынешние сорта сои, которые у них используются в сельскохозяйственной практике, с помощью методов геномики и биоинформатики, с помощью инновационных методов селекции», — рассказала доктор биологических наук Мария Самсонова.

Инновационный проект воплощается в жизнь при поддержке Министерства образования и науки РФ и компании СОКО. Она считается лидером страны по созданию сортов сои. Научной работой специалисты занимаются четверть века. Своим опытом эксперты поделились с участниками форума на конференции.

«Компания работает на всей территории Российской Федерации. Мы имеем в своем арсенале 16 сортов всех групп спелости, которые смело можем высевать от Московской области до экватора», — отметил президент компании СОКО Олег Ширинян.

Новые биологические препараты для растениеводства и животноводства на выставке представила и компания «Биона». Ее препараты уникальны тем, что создаются на основе природных микроорганизмов.

«На сегодняшний день очень многие природные процессы — процессы жизни растений и наши — контролируются микроорганизмами. Все уже давно придумано природой. Наша задача — выделить то, что нам нужно. Можно сказать, «Биона» это то, что придумано природой и усилено наукой», — считает руководитель группы компаний «Биона» Артур Карганян.

Узнать подробности гости форума могут на стендах компаний. Выставка «ЮГАГРО» продлится до 23 ноября. В программе презентации российских и отечественных компаний, круглые столы и конференции.

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