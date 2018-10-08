На выставке «Золотая осень» в Москве представят экспортный потенциал Кубани

Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, Краснодарский край уже экспортирует товары в более чем 130 стран. Сейчас это в основном сырьевые поставки – зерновых культур, пшеницы и кукурузы.

«Наша же задача, и на это обращает внимание президент России, значительно увеличить долю несырьевого экспорта. А это уже совсем другая экономика, совсем другие доходы аграриев. Безусловно, здесь нам необходима и поддержка со стороны Федерации», — отметил Кондратьев.

Регион представит на форуме проект генетического центра для получения высокопродуктивного крупнорогатого скота.

«Его реализация позволит в разы нарастить мясное и молочное поголовье, а значит, обеспечить не только страну качественными мясными и молочными товарами, но увеличить их экспортные поставки», — сказал губернатор.

Он отметил, что краю важна поддержка правительства в вопросе модернизации Гулькевичского крахмального завода. Предприятие может стать крупнейшим производителем заменителя сахара в стране.

Представители Краснодарского края проведут на «Золотой осени» ряд встреч с потенциальными партнерами, обсудят поставки готовых товаров.

«Краевые сельхозтоваропроизводители научились делать качественную, конкурентоспособную, экологически чистую продукцию. Более 55% товаров полностью соответствуют европейским стандартам. И если будет спрос, предприятия готовы значительно увеличить производство», — рассказал Кондратьев.

Стенд Кубани разместится на площади 120 кв. м. На нем будет представлена продукция порядка 30 ведущих производителей.

Ежегодная агропромышленная выставка «Золотая осень» с участием предприятий из регионов России и зарубежных стран пройдет в Москве с 10 по 13 октября. Общая площадь выставки составляет 70 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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