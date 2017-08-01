На хуторе Ленина достроят школу на тысячу мест

Проверить ход строительства в составе комиссии приехала вице-губернатор края Анна Минькова.

Новый проект позволит разгрузить переполненные классы. Пока же в старом здании 61-й школы дети учатся в две смены.

Что будет со старым зданием, решат специалисты. Но в новую школу, уверена заместитель губернатора, в первую очередь должны зайти первоклассники. Со сроками строительства и стоимостью проекта у подрядчиков были проблемы. Сегодня им поручили ускорить работы по отделке.

Не стоит на месте и стройка школы в Краснодаре на улице Героя Яцкова. В сентябре следующего года 1,5 тыс. учеников разойдутся по новым кабинетам.

— Здесь будет актовый зал на 580 посадочных мест и большой спортивный зал.

— Это типовой проект?

— Да, типовой, вошедший в реестр. Вот это — общешкольные помещения в отдельном блоке.

Школу возводит застройщик за свой счет в одном из новых микрорайонов города. В рамках федеральной и краевой программы муниципалитет выкупит готовое учебное заведение. На это выделят свыше 1 млрд рублей. Большую часть, 750 млн, край получит из бюджета страны. Итоги объезда комиссия подвела на совещании.

«У нас на очереди в этом году — школа на хуторе Ленина, до конца года, как я понимаю, вы этот объект сдаете, и с 1 сентября следующего года заходят дети. Что касается школы в Губернском — объект строят инвесторы, объект хороший. Наша задача сегодня — завести этот объект в федеральную программу следующего года», — отметила Анна Минькова.

Заявку на участие в федеральной программе край подаст до 17 августа. В ней будет сразу семь социальных объектов региона, два из которых находятся в Краснодаре.

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