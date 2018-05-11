На «Яндекс.Картах» появилась возможность проложить маршрут по Крымскому мосту

При этом строительство переправы еще не завершено.

На сервисе «Яндекс.Карты» появилась возможность проложить прямой автомобильный маршрут в Крым и обратно через мост, соединяющий два берега Керченского пролива. Если начинать маршрут от Керчи, а конечным пунктом назначения выбрать Анапу, то сервис рассчитывает время в пути, ведя дорогу через мост. По данным сервиса, она займет чуть более двух часов.

Если же выбрать более длительный отрезок пути и ехать, например, из Москвы, то карты просчитывают время в пути и километраж без учета Крымского моста, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строители полностью завершили укладку асфальта на автодорожной части транспортного перехода. Открытие движения намечено на вторую половину мая.

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