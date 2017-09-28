На ярмарке «Дни Краснодарского края в Москве» устроят казачьи игры

Она открылась в столице 28 сентября. На прилавки выложили самый свежий и качественный товар.

«Мы производим халву по ГОСТу, как это было заведено в Советском Союзе. Продукт очень востребован. Очень рад, что у нас есть возможность представить продукцию в Москве, поработать с местными сетями», — сказал житель Новокубанского района Кирилл Козлов.

Кроме сельхозпроизводителей, свои изделия представили ремесленники региона. Из мешковины, льна, соломы и жгута мастера создают целые композиции. Их можно будет не только приобрести, но и сделать своими руками.

«Здесь будут мастер-классы по ткачеству, гончарному искусству, соломке, росписи, изготовлению народной куклы», — пояснила мастер из Абинского района Наталья Стебливец.

На площади Революции почти 70 павильонов заполнены фермерской продукцией из разных уголков Кубани. Сыр, морепродукты, мед, чай и фрукты жители Москвы смогут приобрести по демократичным ценам.

Столичных гостей ждут казачьи игры, народные забавы, песни, танцы и фотосессии. Для этого подготовили сразу несколько зон с кубанскими декорациями.

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